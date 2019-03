Forum ook in Eindhoven grote winnaar

Ook in Eindhoven is de partij van Thierry Baudet de grote winnaar van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. FVD werd de vierde partij met 11,7 procent van de stemmen. Ook GroenLinks won in de stad en kreeg 13,4 procent van de kiezers achter zich. De VVD is de grootse met 13,7 procent, GroenLinks staat op de tweede plaats. D66, de derde partij, haalde 11,8 procent. De SP, die tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen de grootse werd, verloor flink: de partij ging van 16,6 procent naar 9,1.

In Eindhoven kwam 42,0 procent van de kiesgerechtigden opdagen.