Forum op 13 zetels, DENK niet, OSF niet meer in senaat

Forum voor Democratie wordt ook in aantal zetels de grootste partij in de Eerste Kamer. FVD krijgt er 13. Dat blijkt uit een prognose van het ANP, na het tellen van 98,5 procent van de stemmen. De VVD haalt net als in de eerdere prognose 12 zetels. DENK komt volgens deze prognose niet in de senaat. De OSF (Onafhankelijke SenaatsFractie) verdwijnt uit de Eerste Kamer.

Het CDA behaalt 9 zetels, D66 6, PVV 5, SP 4, PvdA 7, GroenLinks 9, ChristenUnie 4, 50PLUS 2, Partij voor de Dieren 3 en SGP 1.

De Eerste Kamer wordt op 27 mei gekozen door de nieuw geïnstalleerde Statenleden. Als die een afwijkende stem uitbrengen, kan de samenstelling van de Eerste Kamer veranderen.