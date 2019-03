Forum voor Democratie grootste in Rotterdam

Forum voor Democratie is de grootste partij geworden in Rotterdam. De partij van Thierry Baudet kreeg 15,7 procent van de stemmen. VVD werd tweede met 12,8 procent, gevolgd door GroenLinks met 12,2 procent.

DENK kreeg in Rotterdam 7,5 procent van de stemmen, bijna evenveel als de PVV. De partij van Geert Wilders was bij de vorige Statenverkiezingen nog de grootste partij geworden in de Maasstad.

D66 zakte van 14,8 procent naar 9,8 procent, CDA van 7,9 procent naar 4,1 procent en de SP van 12,9 procent naar 5,1 procent.

De opkomst in Rotterdam was 44,9 procent. Vier jaar geleden maakte 35,1 procent van de kiesgerechtigden de gang naar een stembureau. In 2011 stemde 45 procent van de Rotterdamse kiezers.