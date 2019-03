FVD-lijstduwer Smolders gekozen in PS Brabant

Voormalig chauffeur van Pim Fortuyn Hans Smolders is als lijstduwer van Forum voor Democratie met voorkeursstemmen gekozen in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Alleen al in zijn woonplaats Tilburg kreeg het voormalig Tweede Kamerlid van de LPF 8972 stemmen en dat is ruimschoots voldoende voor een zetel.

Smolders laat weten dat hij de zetel zal accepteren. ,,Als mensen de moeite nemen op mij te stemmen ga ik de fractie ondersteunen”, zegt hij donderdag in reactie op de uitslag.

Zijn partij Lijst Smolders Tilburg werd vorig jaar de grootste fractie in de Tilburgse gemeenteraad. Fractievoorzitter Smolders denkt het raadswerk te kunnen combineren met zijn nieuwe functie in de provincie.

Met negen zetels werd FVD woensdag de tweede partij van Brabant. De VVD is met tien zetels de grootste partij in de provincie.