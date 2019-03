GroenLinks is in Haarlem veruit de grootste partij geworden. Bijna 20 procent van de Haarlemmers stemde op de partij, een ruime verdubbeling ten opzichte van de provinciale verkiezingen van 2015. D66, PvdA en VVD volgen op ruime afstand met elk circa 12 procent van de stemmen.

Forum voor Democratie heeft in Haarlem ruim 11 procent van de stemmen behaald. Daarmee is het de vijfde partij in de provinciehoofdstad van Noord-Holland. De grootste verliezers in Haarlem zijn de SP en de PVV.