Het is toch GroenLinks die in de provincie Groningen de grootste partij is geworden. Nu 100 procent van de stemmen is geteld blijkt dat GL met 6 zetels de PvdA toch voorbij is gestreefd. Die partij blijft steken op 5. Dat maakte de provincie donderdag bekend.

Vier jaar geleden was de SP de grote winnaar in de noordelijke provincie, met 8 zetels. Die partij moet er nu 4 inleveren. Forum voor Democratie krijgt in de Groningse Staten ook 4 zetels.