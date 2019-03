GroenLinks wint steden, Forum de voorsteden

De Statenverkiezingen van woensdag hebben twee grote winnaars opgeleverd. In de eerste plaats Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet doet voor het eerst mee aan de provinciale verkiezingen en lijkt meteen de grootste partij te worden. GroenLinks lijkt ongeveer te verdubbelen en daarbij PvdA, SP, PVV, D66 in te halen. Maar de uitslag laat ook een tweedeling zien.

Meer dan driehonderd gemeenten hebben hun uitslagen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Enkele tientallen uitslagen zijn nog niet bekend. GroenLinks is in minstens veertien gemeenten de grootste geworden. Daaronder zijn steden als Utrecht, Leiden, Maastricht, Delft, Amersfoort, Arnhem en Zwolle. Ook lijkt de partij te gaan winnen in Amsterdam, Den Haag, Groningen en Nijmegen.

Forum voor Democratie is in minstens tachtig gemeenten de grootste geworden. Dat zijn vaak de plaatsen die rond de grote steden liggen. In Edam-Volendam kreeg de partij bijvoorbeeld 40 procent van de stemmen. Ook in Zaanstad, Zandvoort, Velsen, Landsmeer, Wormerland, Purmerend, Aalsmeer en Haarlemmermeer werd de partij de grootste. In de regio Haaglanden won de partij van Baudet in Rijswijk, Westland en Zoetermeer. In Rotterdam was de partij eveneens de grootste, net als in Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Albrandswaard, Nissewaard, Ridderkerk, Barendrecht en Capelle aan den IJssel.

Toch zijn er ook grote steden waar Forum voor Democratie won. Behalve Rotterdam zijn dat bijvoorbeeld Almere, Tilburg, Enschede, Lelystad en Hengelo.

GroenLinks won vooral in plaatsen waar vier jaar geleden D66 de grootste was. Forum voor Democratie wint veel in plaatsen waar de VVD en de PVV in 2015 de meeste stemmen kregen.