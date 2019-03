Honderden tips over aanslag Utrecht

Bij de politie zijn honderden tips binnengekomen over de dodelijke schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht afgelopen maandag. Een politiewoordvoerder zegt dat bij veel tips foto’s of camerabeelden zijn geüpload.

In het tv-programma Opsporing Verzocht deed de politie dinsdagavond daartoe ook een oproep.

De politie kwam donderdag met een nieuwe oproep en meldde dat ze ook op zoek is naar camerabeelden waarmee ze de vluchtroute van de 37-jarige hoofdverdachte van de schietpartij hoopt te reconstrueren. De politie vraagt om beelden uit een bepaald gebied. Daarin liggen onder meer de wijken Lombok, Ondiep en de Dichterswijk.