Minister neemt Baudet opmerking kwalijk

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) neemt het voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) ,,zeer kwalijk” dat hij heeft gezegd dat de universiteit de gemeenschap ondermijnt. Hij zei dat in zijn overwinningsspeech na de verkiezingen woensdag.

,,Baudet zegt dat de samenleving wordt ondermijnd door onze universiteiten. Ik vind dit zeer kwalijk.We moeten pal staan voor de wetenschap. De samenleving is gebouwd op het werk en de kennis van wetenschappers en docenten. We moeten de academische vrijheid beschermen, niet verdacht maken”, twitterde de minister donderdag.

,,We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders”, zei Baudet in Zeist. Zijn partij behaalde bij de Provinciale Statenverkiezingen een grote overwinning.