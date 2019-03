Selçuk Öztürk van DENK blijft hopen op een tweede zetel in de Eerste Kamer. Volgens de exitpoll woensdagavond blijft het echt bij 1 zetel voor de partij. Öztürk zal namens de partij plaatsnemen in de Eerste Kamer. Hij wil meer pittige discussies in de Kamer. DENK is nu nog niet aanwezig in de senaat en kon daardoor geen weerwoord bieden.

Öztürk wil tegenwicht geven aan partijen als de PVV en FVD. ,,Ik wil mensen die polariseren in een hoek terugduwen.”