SP verliest in elke gemeente

De SP heeft woensdag een zwaar verlies geleden bij de Statenverkiezingen, had partijleider Lilian Marijnissen op de uitslagenavond al erkend. Hoe groot het verlies is, blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP: de SP verloor in elke gemeente. Dat kan nog veranderen, omdat enkele tientallen uitslagen nog niet bekend zijn.

De SP deed het naar verhouding het best op Urk. Daar daalde de partij van 0,6 procent naar 0,3 procent, oftewel van 39 naar 31 stemmen. In Staphorst moest de partij een half procentpunt inleveren.

Het verlies was het grootst in het Brabantse Boxmeer, thuisplaats van oud-partijleider Emile Roemer. De SP was daar vier jaar geleden verreweg de grootste partij, met 32,3 procent van de stemmen. Op woensdag kreeg de SP 17,1 procent. Het CDA is daar de grootste geworden. Ook in Cuijk en in Mill en Sint Hubert ging de SP hard onderuit.

Alles bij elkaar werd de partij ongeveer gehalveerd, van 11,7 procent vier jaar geleden naar bijna 6 procent nu.