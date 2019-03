Blok neemt afstand van Trump over Golan

Het kabinet zal de Golanhoogte niet erkennen als onderdeel van de staat Israël. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) neemt afstand van de Amerikaanse president Donald Trump. Die heeft gesuggereerd dat de VS de door Israël bezette hoogte van Golan in het zuidwesten van Syrië, als onderdeel van de staat Israël gaan erkennen.

,,Dat gaat Nederland niet volgen”, zei Blok vrijdag. Hij verwees naar een VN-resolutie hierover. Volgens Blok ,,helpt het niet om acties te ondernemen die de toch al broze situatie daar in gevaar kunnen brengen”.

Volgens Trump is het na 52 jaar tijd voor de Verenigde Staten om de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogte helemaal te erkennen. Het gebied is ,,cruciaal en strategisch en belangrijk voor de veiligheid van de staat Israël en de regionale stabiliteit.”