Boekenweek begint met Boekenbal

Schrijvers, uitgevers, boekhandelaren en andere spelers in de literaire wereld komen vrijdagavond weer bijeen voor het Boekenbal in Amsterdam. Het roemruchte feestje is traditiegetrouw het begin van de Boekenweek, dat voor de 84e keer plaatsvindt.

Over het thema van dit jaar De moeder de vrouw was vooraf veel te doen. De keuze van de organiserende stichting CPNB voor mannelijke schrijvers van het Boekenweekgeschenk (Jan Siebelink) en Boekenweekessay (Murat Isik) viel niet goed. Wat volgde was een petitie die veel steun kreeg van schrijvers en mensen uit het boekenvak. De CPNB besloot vervolgens aanvullend een Boekenweekgedicht te laten schrijven door dichteres Ester Naomi Perquin. Verder beloofde de stichting dat de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke schrijvers van het Boekenweekgeschenk en -essay in de toekomst gelijk zal zijn.

Het thema De moeder de vrouw is vernoemd naar het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff (1894-1953) en gaat in op de vraag of genoemde twee identiteiten onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

De Boekenweek begint zaterdag en duurt tot en met volgende week zondag. Op die dag kunnen mensen traditiegetrouw gratis reizen met de trein op vertoon van het Boekenweekgeschenk.