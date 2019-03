Hof bestraft moord Koen Everink hoger: 20 jaar

Het gerechtshof in Arnhem heeft een hogere celstraf van twintig jaar opgelegd aan Mark de J. wegens de moord op zakenman Koen Everink. De rechtbank veroordeelde de voormalige tenniscoach van Robin Haase vorig jaar conform de eis tot achttien jaar cel. In hoger beroep werd twintig jaar cel geëist, waar het hof vrijdag in meeging.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Zijn destijds 6-jarige dochtertje vond haar vader ’s ochtends in een plas bloed. Het hof vindt dat in de strafmaat zwaarder moet wegen dat De J. het slachtoffer met 24 messteken ombracht en met zijn dochtertje alleen liet. Het kind lag boven te slapen. Ook vindt het hof dat de straf hoger moet zijn omdat de twee vrienden van elkaar waren en dat De J. de rechtszaak traineerde, aldus het arrest.

De gokverslaafde De J. had een schuld van tienduizenden euro’s bij Everink. Hij heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van zijn vriend en ,,gokmaatje” te maken heeft gehad. Hij beweert korte tijd te zijn ontvoerd door een groep mannen die Everink zou hebben gedood. Het hof vindt dat dit voldoende is onderzocht en gelooft niets van die bewering.

De advocaten van De J. verwachten dat ze in cassatie gaan bij de Hoge Raad, maar ze gaan eerst het arrest bestuderen, zeiden ze na de uitspraak. Vooraf hadden ze al laten doorschemeren dat ze bij de hoogste rechter zouden aankloppen. Ze vinden onder meer dat er niet genoeg onderzoek is gedaan naar de beweerde ontvoering.

De J. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hij moet een schadevergoeding van ruim 46 duizend euro aan de nabestaanden betalen.