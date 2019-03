Juncker: Europa en ik gaan Frans missen

,,Europa en ikzelf gaan Frans erg missen”. Dat twittert de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in het Nederlands als reactie op het overlijden van oud-EU-commissaris en CDA-politicus Frans Andriessen. ,,Hij was een aardige, trouwe en attente collega, die ik zeer waardeerde.”

Andriessen speelde een zeer belangrijke rol in het uitbouwen van een sterkere Europese Unie, stelt Juncker in zijn tweet. In een officiĆ«le Engelstalige verklaring memoreert de Luxemburger: ,,Frans Andriessen hielp de weg vrij te maken voor onze gemeenschappelijke munt, de euro. Hij speelde een belangrijke rol in de modernisering van de Europese economie rond de eeuwwisseling door de staalindustrie te helpen innoveren en de landbouw te moderniseren. Hij speelde een cruciale rol in de internationale handelsonderhandelingen.”

Juncker schrijft zeer bedroefd te zijn door het overlijden van zijn Europese partijgenoot. ,,Hij zal altijd een inspiratie blijven.”

Andriessen was van 1981 tot 1993 lid van de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de EU in Brussel.