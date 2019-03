Kabinet bereid met alle partijen te praten

Het kabinet is bereid met alle oppositiepartijen te praten over steun voor zijn voorstellen in de Eerste Kamer. ,,Wij sluiten niemand uit”, aldus vicepremier Hugo de Jonge. Hij verving bij de wekelijkse persconferentie minister-president Mark Rutte, die in Brussel was.

De regeringscoalitie leed deze week een gevoelig verlies bij de provinciale verkiezingen en raakt daardoor eind mei zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt. ,,Dat betekent dat we per onderwerp zullen moeten kijken naar meerderheden”, zei De Jonge. Het regeerakkoord blijft volgens hem wel leidend.

Net als Rutte tijdens de uitslagenavond wees De Jonge erop dat Nederland een traditie van coalitieregeringen heeft, en dat de afgelopen twee kabinetten het ook zonder meerderheid in de senaat moesten zien te redden. ,,Als je hier √≠ets wil bereiken, dan moet je samenwerken”, aldus de vicepremier. ,,Anders red je het niet.”