Klacht tegen minister ook in beroep verworpen

Een tuchtklacht tegen minister Ferd Grapperhaus (Justitie) over zijn optreden als advocaat in een ontslagzaak is opnieuw ongegrond verklaard. Dat meldt het Hof van Discipline, dat de klacht in hoger beroep heeft behandeld.

De klacht was ingediend door fiscalist Karim Aachboun. Die kwam drie jaar geleden in de rechtszaal tegenover de advocaat Grapperhaus te staan toen hij zijn ontslag door het belastingadvieskantoor KPMG Meijburg aanvocht.

Aachboun vindt dat Grapperhaus de rechter in die zaak heeft misleid. Ook zou hij regels hebben overtreden door vertrouwelijke informatie met derden te delen. De raad van discipline in Amsterdam oordeelde evenwel vorig jaar dat de minister destijds geen verwijtbare fouten heeft gemaakt.