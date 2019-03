Minister: bedreiging van Baudet onacceptabel

De oproep op Facebook waarin een universitair docent de politicus Thierry Baudet bedreigt, is onacceptabel. ,,Dat moeten we niet doen, dat moeten we niet willen”, aldus justitieminister Ferd Grapperhaus.

De bewindsman benadrukt dat politici in vrijheid en veiligheid moeten ,,kunnen zeggen wat zij willen zeggen.” Hij roept iedereen op tot kalmte: ,,Na zo’n verkiezing is het altijd even wennen.” Woensdag behaalde Baudet een verpletterende zege. Zijn Forum voor Democratie werd in één klap de grootste in de Eerste Kamer.

Grapperhaus reageerde op de boodschap van een docent van de universiteit van Utrecht. Die plaatste op Facebook de vraag: ,,Volkert waar ben je?” Het is een verwijzing naar Volkert van der Graaf, die de politicus Pim Fortuyn doodschoot.

De post is inmiddels verwijderd en de docent heeft op zijn Facebook-pagina excuses aangeboden. Zijn werkgever, de Universiteit Utrecht, spreekt van een verwerpelijke reactie en neemt er uitdrukkelijk afstand van. De universiteit heeft al veel klachten gehad over de uitlating. Er komt een gesprek met het Faculteitsbestuur en het College van Bestuur zal iets beslissen over de klachten en eventuele sancties.

De nabestaanden van de vermoorde politicus Pim Fortuyn zijn zwaar aangedaan. De familie gaat in elk geval een klacht indienen bij het universiteitsbestuur en overweegt ook juridische stappen.