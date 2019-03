Stille tocht Utrecht te volgen op tv

De journaals en actualiteitenprogramma’s besteden vrijdagavond aandacht aan de stille tocht in Utrecht. Zo komt de NOS met een extra uitzending op NPO 1, waarin het begin van de tocht is te zien met onder anderen de toespraak van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen en een minuut stilte. De Wereld Draait Door begint iets later, om 19.10 uur.

Ook is de stille tocht, die plaatsvindt naar aanleiding van de aanslag in een tram in Utrecht afgelopen maandag, te volgen op NPO Nieuws en via de regionale zender RTV Utrecht. Die laatste zendt de gehele tocht rechtstreeks uit, op tv en online.

RTL 4 besteedt in de uitzendingen van EditieNL, RTL Boulevard en RTL Nieuws aandacht aan de stille tocht, waarbij ook vanuit Utrecht verslag wordt gedaan. Op SBS6 zijn tussen 18.00 uur en 19.30 uur bij 6 Inside en Hart van Nederland rechtstreekse bijdragen te zien vanuit de Domstad. Vanaf 18.55 uur is de ceremonie op het Jaarbeursplein live te volgen op SBS6. De daaropvolgende stille tocht gaat verder op hartvannederland.nl en de Facebookpagina van het programma. In de late uitzending van Hart van Nederland volgt een samenvatting.

De tocht begint om 19.00 uur bij het Jaarbeursplein en gaat naar het 24 Oktoberplein, waar de aanslag was. Drie mensen kwamen om het leven.