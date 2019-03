Schaker Loek van Wely in Staten Brabant

Schaker Loek van Wely wordt lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant. Hij stond op de kandidatenlijst voor Forum voor Democratie. Die partij kreeg negen zetels in de provincie. De provincie heeft vrijdag vastgesteld wie de nieuwe Statenleden worden. Volgende week donderdag leggen Van Wely en de andere Brabantse volksvertegenwoordigers de eed of verklaring af.

Eerder werd al bekend dat Hans Smolders, de voormalige chauffeur van Pim Fortuyn, met voorkeursstemmen werd gekozen. Ook hij stond op de lijst van Forum voor Democratie. Smolders is ook voorzitter van de Lijst Smolders Tilburg, de grootste fractie in de gemeenteraad van Tilburg.

Van Wely, die uit Oss komt, staat ook op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de Eerste Kamer.

Kamerlid Henk Krol was lijstduwer van zijn partij 50PLUS in Noord-Brabant, maar hij kreeg niet genoeg voorkeursstemmen voor een zetel.