In het Gooi hebben tienduizenden huishoudens vrijdagochtend korte tijd zonder elektriciteit gezeten. Even na 09.30 was de storing opgelost. Volgens netbeheerder TenneT kan het nog even duren voordat echt alle huishoudens weer van stroom zijn voorzien. De storing trof Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden, Blaricum, Laren en omgeving.

Boosdoener was een hoogspanningsstation in ‘s-Graveland dat was uitgevallen. Er wordt nog gezocht naar de oorzaak.