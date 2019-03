Forse stijging aantal drugsdumpingen

Het aantal lozingen van chemisch drugsafval is in Nederland vorig gestegen tot bijna driehonderd dumpingen. Dat betekent een stijging van 42 procent ten opzicht van 2017 toen het aantal lozingen net iets boven de tweehonderd uitkwam, blijkt uit cijfers die het AD bij de politie heeft opgevraagd.

In bijna alle provincies werd meer drugsafval gedumpt dan het jaar ervoor, schrijft de krant. Brabant is koploper. Daar steeg het aantal lozingen van chemisch afval van xtc-pillen met een derde tot 109. Ook Zuid-Holland scoorde hoog, daar trof de politie 39 keer chemisch drugsafval aan. Een jaar eerder ging het nog om twaalf dumpingen. Alleen al in de regio Den Haag steeg het aantal van drie naar achttien.

In Limburg werd afgelopen jaar 62 keer drugsafval aangetroffen en in Gelderland veertig keer. Utrecht maakt met elf lozingen in 2018 de top vijf compleet.