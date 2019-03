StukTV uitgeroepen tot beste YouTube-kanaal

Voor het vijfde jaar is StukTV uitgeroepen tot het beste YouTube-kanaal van Nederland. De prijs werd de makers toegekend tijdens de uitreiking van de VEED Awards, zaterdagavond in AFAS Live in Amsterdam.

De makers, Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt, wonnen bovendien VEED Awards in de categorie├źn beste serie (Jachtseizoen) en beste muziek. De VEED Awards worden gezien als de Oscars van de Nederlandse YouTube-industrie. In veertien categorie├źn werden zaterdagmiddag voor een groot publiek de prijzen uitgereikt.

De beste mannelijke YouTuber en gamer is Gamemeneer, ook wel Don, en bij de vrouwen won Marije Zuurveld, net als vorig jaar. Zij sleepte daarnaast nog een prijs voor beste beauty-YouTuber in de wacht. Jeremy Frieser werd eveneens twee keer bekroond: als beste comedy-YouTuber en beste vlogger. Tot beste nieuwkomer werd gekozen Bankzitters.

VEED werd in 2014 voor het eerst georganiseerd door en voor YouTubers en wordt inmiddels vergeleken met de MTV-awards van vroeger. Er werden in totaal 200.000 stemmen uitgebracht.