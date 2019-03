Twee dagen Dutch Comic Con in de Jaarbeurs

De Jaarbeurs Utrecht is zaterdag en zondag het toneel van de Heroes Dutch Comic Con waar onder anderen de Charmed-actrice Shannen Doherty en Once Upon a Time-actrice Jennifer Morrison hun opwachting zullen maken.

Bezoekers van het evenement voor fans van strips, fantasy en games moeten rekening houden met extra veiligheidsmaatregelen. Na de moordaanslag op het 24 Oktoberplein scherpte de organisatie de veiligheidsmaatregelen aan. Dat heeft gevolgen voor een populair onderdeel van het evenement waarbij bezoekers zich verkleden als hun favoriete karakter uit een film, serie of videogame. Bij die uitdossing kan een nepwapen horen, maar vanwege de gebeurtenissen maandag zijn die nu niet toegestaan.

Bij de Jaarbeurs is verder een strikte toegangscontrole die voor langere wachttijden kan zorgen. Ook zijn er voor, tijdens en na het evenement meer beveiligers en politiemensen en mogen er geen tassen mee naar binnen worden genomen.