Dutch Comic Con trekt 35.000 bezoekers

35.000 mensen hebben dit weekend een bezoek gebracht aan de Heroes Dutch Comic Con, het evenement voor fans van strips, fantasy en games in de Utrechtse Jaarbeurs. Dat zijn er 3000 meer dan vorig jaar. ,,De sfeer was fantastisch”, aldus een woordvoerster van het evenement.

De bezoekers moesten tijdens deze editie rekening houden met extra veiligheidsmaatregelen. Na de moordaanslag op het 24 Oktoberplein scherpte de organisatie de veiligheidsmaatregelen aan. Daardoor mochten geen nepwapens, die vaak horen bij een uitdossing, mee naar binnen worden genomen.

Volgens de woordvoerster was er bij de bezoekers begrip voor de maatregel. ,,Er werd heel goed op gereageerd en ook heel creatief. Zo droegen veel deelnemers vervangende items bij zich, zoals een banaan. Omdat iedereen wel gehoord had van de veiligheidsmaatregelen, zijn er eigenlijk ook heel weinig nepwapens afgegeven. Alleen wat mensen uit het buitenland waren er niet van op de hoogte.”

Er waren dit jaar nog meer standhouders dan vorig jaar, aldus de woordvoerster. ,,Er was een stand met een replica van Dumbo, wegens de aanstaande release van deze fantasyfilm. Exclusief voor bezoekers van het evenement was er ook een voorvertoning van Shazam!, een andere fantasyfilm die binnenkort in de bioscoop te zien is.

De film wordt zondag vanaf 18.00 uur vertoond, erna is het evenement afgelopen.