MVV-aanhang met vuurwerk op A2 na wedstrijd

Supporters van MVV zijn zondagavond de A2 in Maastricht opgelopen om daar een spelersbus te verwelkomen. Die kwam terug van de wedstrijd MVV – Roda JC in Kerkrade (2-2). Bij het onthaal van de bus werd met vuurwerk gegooid, aldus de politie. De fans liepen de snelweg op om ongeveer 20.00 uur. Rond een uur of 22.00 was het weer rustig op de weg.

Aanvankelijk sprak de politie ook van gewonden rond de nasleep van de wedstrijd. Maar een woordvoerder kwam daar zondagavond op terug: twee mensen zijn volgens hem gewond geraakt tijdens een steekpartij die niet in verband zou staan met de MVV-supporters. De politie heeft in verband met deze steekpartij inmiddels een verdachte aangehouden.

De politie hoopt later zondagavond meer duidelijkheid te verschaffen over wat er precies gebeurd is na afloop van de wedstrijd.