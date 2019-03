Grote zorgen Arib over bedreiging tegen Baudet

Voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer maakt zich ,,grote zorgen” dat er wordt opgeroepen tot geweld tegen Thierry Baudet. Bij een demonstratie in Amsterdam uitte een betoger doodsbedreigingen aan het adres van de fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD).

,,Als voorzitter maak ik mij grote zorgen over wat wij zien gebeuren: dat er wordt opgeroepen tot geweld tegen Thierry Baudet, een gekozen volksvertegenwoordiger. In een democratie ga je het debat met elkaar aan”, aldus Arib in een verklaring.

Een felle discussie is volgens haar ,,prima”, maar het moet bij woorden blijven. Baudet en ├ílle gekozen volksvertegenwoordigers moeten hun werk in alle vrijheid en veiligheid kunnen doen. Hier in de Tweede Kamer, maar ook in de gemeenteraden, provincies en in Europa. Dat is het fundament onder onze democratie.”

Politie en Openbaar Ministerie doen inmiddels onderzoek naar de oproep die de demonstrant deed tijdens een antiracismebetoging.