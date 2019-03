Juf Daisy gunt Keniaan de onderwijs prijs erg

Juf Daisy Mertens van basisschool De Vuurvogel in Helmond is niet verkozen tot ‘beste onderwijzer van de wereld’ maar dat vindt ze ,,he-le-maal niet erg”. De internationale Global Teacher Prize, 1 miljoen dollar (880.000 euro) bestemd voor onderwijsprojecten, ging naar Peter Tabichi uit Kenia. ,,Ik wilde juist heel graag dat een ontwikkelingsland zou winnen”, zegt Daisy tegen het ANP vanuit Dubai waar de prijs zondag werd uitgereikt.

,,Ik ben paar keer in Afrika geweest en ik weet hoe het is. Ik ben zo blij en heel trots en de Afrikaanse mensen zijn zo trots.” De 36-jarige winnaar Tabaichi is een natuurkundeleraar die 80 procent van zijn maandelijkse inkomen weggeeft om armen te helpen. Hij geeft les op de Keriko Mixed Day Secondary School in het plaatsje Pwani. Dat ligt in een afgelegen deel in Kenia, een regio waar vaak droogte en hongersnood voorkomt. 95 procent van de leerlingen komt uit een arm gezin.

Winnaar Tabaichi zei over de prijs: ,,Elke dag beginnen we een nieuwe pagina en een nieuw hoofdstuk in Afrika. Deze prijs erkent niet mij, maar de jonge mensen van dit grote continent.” De prijs werd uitgereikt door de Australische acteur Hugh Jackman. Tabaichi kreeg felicitaties van de president van Kenia. De uitkering van het prijzengeld dat Tabaichi wint, wordt uitgesmeerd over tien jaar.

Daisy Mertens, in 2016 al eens de beste onderwijzer van Nederland in de categorie primair onderwijs, was een van de tien leerkrachten die in de race waren. Ze was al gekozen uit 10.000 anderen en inzendingen uit 179 landen van over de hele wereld. ,,Ik heb genoten en er zijn superlieve dingen gezegd over mij”, zegt Daisy. Ze heeft de bijeenkomst als erg inspirerend ervaren. ,,Wat ons allemaal kenmerkt is, dat we een hart hebben voor onderwijs. We zijn allemaal enorm gepassioneerd. Ondanks onze huidskleur, cultuur en religie: alle leerkrachten zijn zo universeel eigenlijk.”