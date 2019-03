Politie onderzoekt schietpartij in Rotterdam

De politie onderzoekt een schietincident aan de Zwaanshals in Rotterdam-Noord. De schoten werden afgevuurd in de nacht van zaterdag op zondag. Niemand raakte gewond.

’s Nachts rond 01.00 uur werden meerdere schoten gehoord door een buurtbewoner. Agenten gingen er naartoe, maar het onderzoek leverde niets op.

Op zondag werd vervolgonderzoek ingesteld en toen vonden agenten een kogelhuls. Het schietincident vond plaats vlakbij koffie- en eethuis ’t Zwaantje. Een gebroken raam van het etablissement is afgeplakt. De politie onderzoekt nog of het gebroken raam te maken heeft met de gehoorde schoten.

In 2011 werd ’t Zwaantje door burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam voor zes maanden gesloten. De aanleiding daarvoor was de explosie van een handgranaat in november van dat jaar. Bij de explosie raakte de pui van het pand beschadigd en zes auto’s en enkele ruiten van woonhuizen.