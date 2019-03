In Maastricht is zaterdagavond een stuk stadsmuur langs de Sint Pieterskade ingestort. De stenen vielen in een vijver, aldus de politie.

Hoe het enkele meters hoge stuk muur, over een breedte van zes meter, kon instorten is niet duidelijk.

Er liepen net twee mensen langs toen het gebeurde, maar zij bleven ongedeerd. Verder is ook niemand gewond geraakt.