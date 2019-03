860.000 euro gedoneerd voor hulp na cycloon

Nederlanders hebben tot nu toe via giro 7244 ruim 860.000 euro gedoneerd voor hulpverlening aan de honderdduizenden mensen die getroffen zijn door de orkaan Idai in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Bij de opening van het gironummer vorige week vroeg het Rode Kruis om 9 miljoen euro om de slachtoffers van de natuurramp te kunnen helpen. Dat bedrag is inmiddels opgeschroefd naar 27,5 miljoen euro, omdat het Rode Kruis de hulp verder heeft opgeschaald.

Idai zorgde ruim een week geleden voor een enorme ravage in de streek rond de Mozambikaanse havenstad Beira. Volgens de regering zijn ongeveer zevenhonderd personen om het leven gekomen. Idai hield ook huis in de buurlanden Zimbabwe en Malawi.

Het Rode Kruis zegt 27,5 miljoen euro nodig te hebben om het komende jaar noodhulp te geven. De hulporganisatie focust op het verzorgen van onder meer schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, onderdak en gezondheidszorg.

Er zijn twee veldhospitalen onderweg naar het rampgebied. In totaal kunnen daar 250.000 mensen worden geholpen.