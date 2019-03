CBS: weer meer lesvluchten

Voor het eerst sinds 2009 is het aantal lesvluchten op de Nederlandse luchthavens gestegen. Vorig jaar vonden bijna 197.000 bewegingen plaats binnen het opleidingsverkeer, en dat is 15 procent meer dan in 2017. In 2009 besloeg het lesverkeer in Nederland nog 351.000 starts en landingen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De meeste lessen waren op de kleine vliegvelden (vooral Lelystad), waar het lesverkeer goed was voor ongeveer de helft van alle starts en landingen op deze luchthavens. Op de nationale luchthavens bedroeg het aandeel lesverkeer, met 31.000 bewegingen, bijna 5 procent van het totale aantal. Dat was in 2009 nog ruim 17 procent. Op Schiphol en Eindhoven werd op beperkte schaal gelest. Rotterdam The Hague had met 14.000 bewegingen het meeste lesverkeer.

In vergelijking met 2009 is het aantal vlieglessen in 2018 het meest afgenomen op de luchthavens van Maastricht Aachen en Groningen Eelde. In 2009 vonden er op deze twee luchthavens respectievelijk 31.000 en 50.000 vliegbewegingen plaats binnen het lesverkeer. Dat waren er in 2018 respectievelijk 5000 en 12.000.

Een vliegbeweging is een start of een landing. Als er op de ene luchthaven wordt gestart en op een andere geland, geldt dat als twee bewegingen. Bij start en landing op hetzelfde vliegveld, is dat één beweging.