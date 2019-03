Freek de Jonge doet nieuwjaarsconference op tv

Freek de Jonge doet op 1 januari een nieuwjaarsconference op televisie. De anderhalf uur durende voorstelling is te zien bij de VPRO, maakte hij bekend in het programma 1 op 1 op NPO Radio 1.

De cabaretier was daar te gast om te praten over zijn actie op het Boekenbal afgelopen vrijdag. Hij verstoorde daar de speech van de directeur van de organiserende Stichting CPNB, omdat hij een statement wilde maken over de overwinningsspeech van Thierry Baudet. De Jonge zei zich zorgen te maken over de uitspraken van de FVD-leider over ‘ondermijning door wetenschappers, kunstenaars en journalisten’.