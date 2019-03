Naturalis graaft in Wyoming weer naar dino’s

Naturalis uit Leiden is weer op zoek naar dinosaurussen. Naturalis Biodiversity Center, zoals het museum officieel heet, is betrokken bij ,,een van de spannendste dinosaurusopgravingen ooit”. In de Amerikaanse staat Wyoming hebben onderzoekers fossielen gevonden uit het jura en deze zogenoemde ‘Jurassic Mile’ belooft een schat aan informatie op te leveren. In 2013 bracht het team T. rex Trix naar Leiden, het best bewaarde skelet van dit dier dat ooit is gevonden.

Talloze botten, fossielen en voetsporen van de grootste dino’s die ooit hebben geleefd, komen op het terrein in Wyoming samen. ,,We hopen op deze plek veel te leren over de biodiversiteit in het jura,” zegt paleontoloog en teamleider Anne Schulp. ,,Dit was de periode van de bekende langnekdino’s zoals Brachiosaurus en Diplodocus. We gaan in deze opgraving zo’n 150 miljoen jaar terug in de tijd. Dat is nog ver vóór de Tyrannosaurus rex die nu in het museum pronkt.”

De onderzoekers van Naturalis werken samen met collega’s van het Children’s Museum of Indianapolis en het Natural History Museum in Londen. De vindplaats is al langer bekend. Het Children’s Museum is twee jaar geleden begonnen met de eerste proefopgravingen. Dat heeft inmiddels de eerste botten van twee langnekdino’s opgeleverd.

Naturalis Biodiversity Center in Leiden is het nationale kenniscentrum op het gebied van biodiversiteit en verleden, heden en toekomst. De paleontologen van Naturalis hebben een internationale reputatie als het gaat om het opgraven, prepareren en conserveren van dinosaurussen.