Nieuw stadion Feyenoord pas in 2024 klaar

Het nieuwe stadion van Feyenoord zal pas in het eerste halfjaar van 2024 opengaan. Dat staat in de aangepaste planning die Stadion Feijenoord en de Rotterdamse club maandag naar buiten hebben gebracht. Volgens de oorspronkelijke planning was het de bedoeling dat ‘Feyenoord City’ in 2023 in gebruik zou worden genomen. Om uiteenlopende reden is besloten om nog wat langer te tijd te nemen voor het ambitieuze project, dat circa 444 miljoen euro gaat kosten. In 2020 moet met de bouw worden begonnen.

Een betere afstemming van het definitieve ontwerp met alle noodzakelijke vergunningen en de benodigde tijd voor het bouwrijp maken van de locatie, zijn de twee belangrijkste redenen voor de aanpassing van de planning. ,,Onder stoom en kokend water was het wellicht mogelijk geweest de oorspronkelijke planning te halen, maar daar waren te veel risico’s aan verbonden. Dat wilden we niet”, liet projectdirecteur Frank Keizer weten.

Volgens Keizer kunnen de deuren van het stadion in juni 2024 open. Vanaf het seizoen 2024-2025 kan Feyenoord er dan gebruik van maken.

Het nieuwe stadion maakt deel uit van een grote gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid. Er komen scholen, winkels en huizen, kantoren en sportcomplexen. In totaal is het project begroot op 1,5 miljard euro.