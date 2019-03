Prooi van Dick Maas hit in China

De Nederlandse film Prooi heeft dit weekend goede zaken gedaan in de Chinese bioscopen. De thriller van regisseur Dick Maas eindigde op de zesde plek van best bezochte films van de afgelopen week.

Volgens Ent Group, dat de bezoekcijfers in China meet, trok Prooi in drie dagen ruim 1,1 miljoen Chinezen naar de bioscoop. De film haalde daarmee zo’n 4,4 miljoen euro op.

Vorige week werd bekend dat Prooi een grootschalige release kreeg in China, iets dat meestal alleen weggelegd is voor Chinese films en Amerikaanse blockbusters. Maas was daar zelf een beetje verbaasd over. ,,Ik wist dat de film aan China was verkocht, een poosje geleden al. Maar dan denk je aan een release in een paar theatertjes”, zei hij tegen de Volkskrant. De film draaide dit weekend in zo’n 4000 Chinese bioscopen.

Prooi gaat over een grote agressieve leeuw die Amsterdam onveilig maakt. De thriller is geregisseerd en geschreven door Maas. De hoofdrollen worden vertolkt door Sophie van Winden, Julian Looman, Mark Frost en Rienus Krul. De film ging in 2016 in première in de Nederlandse bioscopen, maar sloeg niet aan: het bezoekersaantal bleef in Nederland steken op zo’n 30.000.