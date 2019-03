D66-wethouder door het stof na FvD-tweet

De Tilburgse D66-wethouder Marcelle Hendrickx heeft spijt dat een tweet van haar over het Forum voor Democratie (FVD) vorige week verkeerd is opgevat en veel ophef heeft veroorzaakt. Ze verdedigde maandagavond in een spoeddebat echter de inhoud van het bericht en overleefde een motie van wantrouwen.

Op de dag van de verkiezingen twitterde de wethouder vorige week dat een stem op de Brabantse FVD-lijstduwer en het prominente Tilburgse raadslid Hans Smolders een stem voor racisme, haat en verdeeldheid is.

Vrijwel alle Tilburgse gemeenteraadsfracties vonden haar bericht op zijn minst onhandig. Vier oppositiepartijen noemden de uitspraken maandagavond zelfs onacceptabel.

De spijt van de wethouder was voor Smolders niet genoeg, maar een motie van wantrouwen die hij indiende kreeg vrijwel geen steun.