EU-parlement wil in 2021 af van klokverzetten

Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat er in 2021 een einde komt aan het halfjaarlijkse verzetten van de klok. De EU-lidstaten kunnen zelf bepalen of zij daarna permanent op zomer- of wintertijd overschakelen, maar het parlement heeft een uitstelclausule aangenomen om te voorkomen dat een lappendeken aan verschillende tijden ontstaat.

Voor de zomertijd als standaardtijd moeten in maart 2021 voor het laatst de klokken een uur vooruit. Bij een permanente wintertijd moeten de klokken in oktober 2021 een uur terug.

EuroparlementariĆ«r Annie Schreijer-Pierik (CDA) is ,,bijzonder gelukkig” met het besluit. ,,Dit is winst voor de gezondheid van de inwoners van de EU. Wetenschappers hebben aangetoond dat ons bioritme van slag raakt van het klok verzetten. Het is ooit ingevoerd om energie te besparen maar dat resultaat is niet aangetoond.”