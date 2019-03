Hier drink je het lekkerste water van Nederland

Als je het lekkerste water van Nederland wilt drinken, moet je naar Tilburg. Deze stad is onlangs op Wereldwaterdag uitgeroepen tot winnaar van de tweede KRNWTR Awards voor het lekkerste kraanwater van Nederland. De jury omschrijft het Tilburgse kraanwater als “erg aangenaam” en ‘fris en mild, met een lange afdronk’.

Een deskundige jury en het publiek uit het hele land proefden en beoordeelden kraanwater uit 20 grote Nederlandse steden en 5 gebottelde mineraalwaters in de Beurs van Berlage te Amsterdam.

Gelukkig zijn er nog meer steden met lekker water, mocht je niet in de buurt van Tilburg wonen. Zwolle heeft de Zilveren Kraan gewonnen, Leeuwarden de Bronzen Kraan, en Lelystad en Den Bosch vullen de top 5 aan. De Publieksprijs is gegaan naar Leeuwarden en de Gebakken Water Award is in de wacht gesleept door het mineraalwater van Bar le Duc.

TOP 10 lekkerste kraanwaters van Nederland in 2019: