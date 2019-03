OM: 3 jaar voor tantramassage die te ver ging

De 54-jarige tantramasseur Nico D. uit Rhenen moet drie jaar cel krijgen, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat hij bij zes vrouwen ongewenste seksuele handelingen zou hebben gepleegd. Het Openbaar Ministerie verwijt D. dat hij ontucht heeft gepleegd met kwetsbare vrouwen die zijn hulp zochten en die hem vertrouwden.

Er was geen sprake van een gelijkwaardige relatie, stelde de officier van justitie voor de rechtbank in Utrecht, maar van psychisch overwicht van een hulpverlener.

Tantramassage is een fysieke en intieme massage die vanuit een spirituele gedachte is gericht op bewustzijn van de ziel en seksuele energie. Tijdens de behandelingen die D. gaf waren zowel hij als de klant ontkleed. Hoewel hij van tevoren aangaf de grenzen te respecteren, hij zou niet zoenen of penetreren, gebeurde dat tijdens de sessies toch. Dat zou zijn gebeurd tussen 2013 en 2017.