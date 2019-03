Onrust Israël: donkere wolk boven songfestival

De recente onrust in Israël hangt als een donkere wolk boven het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv. Door verschillende raketaanvallen vanuit de Gazastrook en vergeldingsacties van Israël in de afgelopen weken bestaat er vrees voor escalatie. De organiserende omroep KAN en de European Broadcasting Union (EBU) proberen met nog ruim vijftig dagen te gaan de bezorgdheid vooral te temperen.

,,Op dit moment is alles rustig. Er is niet veel gebeurd”, aldus een woordvoerder van KAN tegenover The Jerusalem Post. Volgens de zegsvrouw is er geen plan opgesteld voor eventuele raketaanvallen tijdens het songfestival.

De EBU houdt de situatie in Israël nauwlettend in de gaten. ,,Veiligheid en beveiliging zijn altijd van groot belang voor de EBU”, aldus de omroeporganisatie in een statement. “We blijven samenwerken met KAN en de Israëlische autoriteiten om het welzijn te beschermen van iedereen die zich voorbereidt op deelname aan het songfestival in mei.”

Het songfestival vindt plaats van 14 tot 18 mei in Tel Aviv. Israël verwacht dan veertig delegaties, honderden journalisten en duizenden toeristen.

De deelnemers nemen deze weken hun zogeheten postcard-filmpje op, de promotieclipjes die worden uitgezonden tijdens het festijn. Vorige week was Neerlands hoop Duncan Laurence naar Tel Aviv afgereisd en momenteel zitten onder anderen Michael Rice (Groot-Brittannië), Keiino (Noorwegen) en D-Moll (Montenegro) in Israël.