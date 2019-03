Verblijfsvergunning Armeens gezin Tamrazyan

Samen met haar ouders, broer en zus heeft de Armeense Hayarpi Tamrazyan dinsdag een verblijfsvergunning gekregen. Dat heeft voorzitter Theo Hettema van de Protestantse Kerk Den Haag gemeld. Het gezin Tamrazyan zat maandenlang in kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag.

De doorlopende kerkdienst moest voorkomen dat de uitgeprocedeerde familie uitgezet zou worden. De familie Tamrazyan is al negen jaar in Nederland. ,,Dank jullie wel allemaal voor jullie steun, jullie kaarsjes etc!”, twitterde Hayarpi Tamrazyan in reactie op het krijgen van de verblijfsvergunning.

Eind januari sloten de coalitiepartijen een akkoord over het kinderpardon. Door die regeling groeide de hoop van Hayarpi Tamrazyan en haar familie dat ze toch in Nederland mochten blijven.

Hettema liet weet heel dankbaar te zijn dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sinds het akkoord over het kinderpardon zo snel werk heeft gemaakt van het regelen van een verblijfsvergunning voor het gezin Tamrazyan en veel andere families.