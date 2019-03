Verdachte bedreiging Baudet op vrije voeten

De 21-jarige vrouw uit Nijmegen die maandag werd aangehouden voor het bedreigen van Thierry Baudet tijdens een betoging tegen racisme in Amsterdam, is dinsdagavond door de officier van justitie met een dagvaarding naar huis gestuurd. Het Openbaar Ministerie meldt dat de vrouw op 9 april voor de politierechter in Amsterdam moet verschijnen.

De vrouw heeft tegen de politie gezegd dat ze spijt heeft over wat ze heeft geroepen, aldus het OM. Ook zei ze dat ze de impact van haar woorden had onderschat.

De politie begon na overleg met het OM een onderzoek naar de betoging zaterdag in Amsterdam, nadat op sociale media beelden van de demonstratie waren verschenen ,,die mogelijk als bedreigend kunnen worden ervaren”. Een vrouw die zichzelf met een doek voor haar gezicht onherkenbaar had gemaakt, scandeerde ,,Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf”.

De vrouw uit Nijmegen wordt ervan verdacht tijdens de betoging uitingen te hebben gedaan die als bedreigend of opruiend kunnen worden ervaren.