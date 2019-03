Zoekacties in Zeeuwse verdwijningszaak

De politie gaat dinsdag twee zoekacties uitvoeren in het onderzoek naar de verdwijning van Herman Ploegstra. De 35-jarige man uit het Zeeuwse IJzendijke verdween in oktober 2010. De zoekacties zijn op twee plekken in de omgeving van IJzendijke. Er wordt gebruik gemaakt van grondradar, honden en een drone. ,,We hopen hiermee nieuwe aanwijzingen te vinden of zaken uit te kunnen sluiten”, aldus de politie.

De politie heropende het dossier vorig jaar juni. In september werden 46 getuigen gehoord in de zaak wat leidde tot nieuwe tips.

Het enige dat van Ploegstra werd teruggevonden was zijn auto, een BMW X5. Diverse media besteedden destijds aandacht aan de zaak. Maar al die publiciteit leidde niet tot het oplossen van het mysterie rondom de verdwenen Zeeuw. Ook na al die jaren zijn er geen aanwijzingen voor zelfmoord, een ongeval of vrijwillig vertrek.