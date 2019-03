Zwaargewond slachtoffer aanslag naar huis

Een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein die bij de aanslag in een tram vorige week in Utrecht zwaargewond raakte, is maandag uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat beter met haar en ze mag thuis verder herstellen, bevestigde haar advocaat Edwin Bosch dinsdag. Uit het oogpunt van haar privacy wil hij verder niets kwijt over haar situatie.

Bosch zal haar bijstaan en tijdens de rechtszaak namens het slachtoffer een vordering indienen.

Naast de inmiddels ontslagen vrouw zijn ook twee anderen zwaargewond geraakt, een 20-jarige vrouw uit Utrecht en een 74-jarige man uit De Meern. Enkele andere mensen liepen lichte verwondingen op.

Bij de schietpartij in de tram vielen drie doden. Verdachte Gökmen T. uit Utrecht werd diezelfde dag aangehouden en zit in voorarrest. Hij heeft bekend en verklaard dat hij alleen heeft gehandeld.