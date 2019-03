Gouden NL Award voor docu zelfmoordpoeder

Het diepgravende onderzoek van Omroep Brabant naar het via internet verkrijgbare poeder waarmee de 19-jarige Ximena een eind aan haar leven maakte, is bekroond met een Gouden NL Award. Dat is de prijs voor de beste regionale omroepproductie van 2018. Aan deze award is een geldbedrag van 2500 euro verbonden.

De jury is lovend over de zakelijke toon in de uitzending, niet belust op sensatie, maar op informatie. ,,Hier hoort de omroep voor te staan”, aldus het juryrapport. Door ‘Zelfmoordpoeder’ kwam het onderwerp op de politieke agenda te staan.

Er waren ook NL Awards in andere categorieën, zoals beste tv-programma (Omroep Gelderland, Ridders van Gelre en Ons Verloren Hertogdom) en beste radioprogramma (Omrop Fryslân, Buro de Vries: Marc werd Manon). In totaal waren achttien radio- en tv-programma’s, onlineprojecten en journalisten genomineerd.

De prijzen zijn uitgereikt op het NL Media Event in Zeist.