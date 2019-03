Hogescholen doen ban op studentenenquête

Hogescholen werken dit jaar niet verder mee met de uitvoering van de zogenoemde Nationale Studenten Enquête (NSE), zo meldt de Vereniging Hogescholen. Volgens de koepelorganisatie is de enquête niet betrouwbaar. Studiekeuze123 is de organisatie achter de enquête.

De vereniging zegt de afgelopen maanden veel klachten te hebben ontvangen, zowel van studenten als vanuit hogescholen. Deze gingen over moeilijkheden met het invullen van de vragenlijsten. Hierdoor wijkt de respons bij verschillende studierichtingen sterk af ten opzichte van voorgaande jaren”, aldus de vereniging. Zo zouden bijvoorbeeld namen van studierichtingen niet juist zijn weergegeven.

De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin alle ingeschreven studenten in het hoger onderwijs hun mening mogen geven over het onderwijs. De informatie dient als hulp bij studiekeuze en als beleidsinformatie voor bestuurders en andere onderwijsmedewerkers.