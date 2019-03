Minister: geen Nederlands geen reden afkeuring

Het niet spreken van de Nederlandse taal mag geen reden zijn om arbeidsongeschikt te worden verklaard. Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees wil maatregelen om dit te voorkomen. Hij denkt aan bijvoorbeeld een taalcursus.

De bewindsman reageert daarmee op kritiek van regeringspartij CDA op de situatie. Volgens Kamerlid Pieter Heerma kan het niet zo zijn dat als je ,,de taal niet spreekt, je niet hoeft te werken.”

Heerma kreeg signalen uit de praktijk dat bij herbeoordelingen het niet spreken van de Nederlandse taal een reden is om afgekeurd te blijven. Terwijl, als je de taal wel gesproken had, je wel aan het werk zou moeten. ,,Dat is onrechtvaardig, dat kan niet.”

Ook de minister noemt het een slechte zaak. Een gebrek aan Nederlands kan hoogstens een rol spelen bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid bij bepaalde functies.