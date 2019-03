Rechter kijkt naar DNA-bezwaar blokkeerfriezen

Negen blokkeerfriezen die bezwaar hebben aangetekend tegen het afstaan van DNA horen op 17 april of dat gegrond is. Woensdag boog de raadkamer van de rechtbank in Leeuwarden zich over de klacht.

Van de negen blokkeerfriezen, die allen een taakstraf hebben gekregen, is onlangs DNA afgenomen voor de landelijke databank.

Advocaat Tjalling van der Goot heeft betoogd dat er sprake is van twee wettelijke uitzonderingen op de DNA-verzameling. DNA-registratie speelt volgens hem bij een overtreding als het blokkeren van een snelweg geen rol.

Daarnaast zou de blokkade sterk zijn bepaald door een specifieke context: een sinterklaasintocht in 2017 in Dokkum met demonstranten tegen Zwarte Piet. De negen personen wilden voorkomen dat een kinderfeest werd verstoord en zijn betrokken geraakt bij een opstopping op de A7, stelt Van der Goot.

De kans dat de intocht en het protest nogmaals in Dokkum zullen plaatsvinden is volgens hem niet groot. ,,Er is dus geen sprake van gevaar voor herhaling.”