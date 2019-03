Rutte ontvangt ‘gele hesjes’ in Torentje

Premier Mark Rutte heeft begin mei een gesprek met actievoerders van de protestbeweging gele hesjes. Hij ontvangt op 7 mei een kleine delegatie in zijn kantoor in het Torentje.

Rutte had de ‘gele hesjes’ enkele weken geleden al uitgenodigd voor ,,een kop koffie”. Hij kwam met ze in contact toen hij op verkiezingscampagne was in Roermond. Hij wil met ze praten over hun zorgen, liet hij eerder al weten.

,,We zullen de afspraak niet annuleren”, citeert het actualiteitenprogramma EenVandaag een van de uitgenodigde actievoerders. De ‘hesjes’ willen dat het gesprek wordt gefilmd.